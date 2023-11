Rob Jetten: “We hebben veel tijd verloren door Wopke Hoekstra”

D66-leider en klimaatminister Rob Jetten vertelt in De Volkskrant over zijn klimaatplannen en waarom het allemaal niet opschoot afgelopen jaar: dat kwam onder meer door Wopke Hoekstra.

"De afgelopen 1,5 jaar heb ik op klimaat een enorme inhaalslag geprobeerd te maken. Maar klimaat en stikstof zijn geen crises die je in vier jaar tijd kunt oplossen", begint Jetten. "Het gaat hier om de grote verbouwingen van Nederland. We hebben de afgelopen periode veel tijd verloren. Onder meer door CDA-leider Wopke Hoekstra, die vorig jaar zomer de hakken in het zand zette op stikstof. Het resultaat is dat de natuur er nog steeds slecht voorstaat, dat boeren niet weten wat de nieuwe verdienmodellen zijn en dat de vergunningverlening voor huizen onvoldoende loskomt."

Klimaatfonds

Er is veel discussie over het klimaatfonds van 35 miljard euro, dat de opwarming van de Aarde met maar 0,00007 graden zou verminderen. Daar is Jetten het niet mee eens. "Dit bedrag dat we nu eenmalig aan klimaat uitgeven, is gelijk aan het bedrag dat we elk jaar in één kwartaal aan Sociale Zaken uitgeven. En dat geld is goed besteed: om Nederland die groene transitie te laten maken, om onze huizen te isoleren en onze industrie klaar te maken voor de toekomst."

Ook zegt hij: "Je moet niet te veel in die gradendiscussie denken. De grootste impact is er natuurlijk als een land als China of India grote stappen zet. Maar wij stoten per hoofd van de bevolking echt veel meer uit dan China.

Wij kunnen uiteindelijk ook grote impact hebben op het klimaat als we nieuwe klimaattechnologie uitvinden. Daar kunnen we zelfs geld mee verdienen. Dat is ook niet vies."

Verschil met GroenLinks-PvdA

D66 staat anders in de klimaatdiscussie dan GroenLinks-PvdA. De D66-leider noemt twee verschillen. "Één: D66 ziet het bedrijfsleven niet alleen als het grote kwaad en wil bedrijven niet per se nóg meer belasten of nog meer regels opleggen. Tweede verschil is dat D66 geen schone technieken wil uitsluiten, zoals GroenLinks-PvdA wel wil doen met kernenergie."