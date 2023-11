Pieter Omtzigt laat zich niet van de wijs brengen door De Telegraaf: “Het is heel logisch om een partij vanuit de Kamer te leiden”

De Telegraaf probeert vanochtend nog maar eens om van Pieter Omtzigt een twijfelaar te maken. Maar de NSC-leider houdt voet bij stuk: bedachtzaam geeft hij antwoord op wat er met het land moet gebeuren. En als het maar iets verder durft te gaan dan pasklare antwoorden, haakt De Telegraaf af.

Zo vraagt de krant: "Is eigenlijk uw aarzeling niet al het antwoord op de vraag of u voor het premierschap geschikt bent?" Omtzigt antwoordt: "We hebben allerlei voorbeelden gezien van nieuwe partijen die snel groeien en dan problemen krijgen. Dat is ook de reden waarom ik zeg dat het heel logisch is om een partij vanuit de Kamer te leiden. Het is een positieve keuze, met veel nieuwe Kamerleden en een nieuw verkiezingsprogramma.”

Even later vraagt De Telegraaf over de uitgebleven CPB-doorrekeningen: "Waarom zet u het niet gewoon op papier? Dat heeft u toch beloofd?" Omtzigt reageert: "We zullen een aantal punten helder maken, maar wat de VVD vroeg is een halve doorrekening... Ik heb ook grote bezwaren tegen de CPB-doorrekeningen. Als we als een gek aan alle knoppen tegelijk draaien, dan kan de Belastingdienst het niet aan en krijgen we effecten die we niet kunnen voorzien.”

Waar zijn partij straks op valt af te rekenen? "Op het doorvoeren van een hervormingsagenda, dat het een stukje beter gaat met de bestaanszekerheid; en dat betekent dat we stappen moeten maken rond migratie, rond kosten van levensonderhoud en een begin van het oplossen van de wooncrisis.”

Het is mogelijk niet de ronkende taal waar De Telegraaf op zat te wachten, maar wel een eerlijk antwoord.

