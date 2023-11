Israel zegt baby’s te willen redden

Israël zegt dat artsen, patiënten en duizenden evacués die hun toevlucht hebben gezocht in ziekenhuizen in het noorden van Gaza moeten vertrekken, zodat het Hamas-terroristen onder en om hen heen kan aanpakken.

Het Israëlische leger zegt dat het klaar was om baby's te evacueren uit het grootste ziekenhuis van Gaza, waar volgens Hamas-functionarissen twee pasgeborenen stierven en tientallen anderen gevaar liepen. Er is geen stroom meer nu de brandstof voor de generatoren op is.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft geen contact meer met het belegerde Al Shifa-ziekenhuis in Gaza-Stad. Op X schrijft de organisatie er vanuit te gaan dat de medewerkers van het ziekenhuis met wie zij contact onderhield gevlucht zijn. WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus noemt het nieuws "zeer zorgwekkend en beangstigend".