‘Minister De Jonge is een klojo die de woningnood alleen maar erger maakt’

“De Jonge is een eigenwijze klojo die naar niemand luistert en alles in zijn eentje wil oplossen. Het is zijn ambitie om de komende jaren 900.000 woningen bij te bouwen, maar tegelijkertijd beknot hij de partijen die dat moeten gaan doen. Hij wil bijvoorbeeld de huurprijzen gaan aftoppen. Daarmee valt, in combinatie met de stijgende rente, het hele verdienmodel voor de middenhuur weg. De beleggers verdienen geen rooie cent meer en doen massaal afstand van hun vastgoed.”

Architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters (78) legt bij zijn afscheid nog eenmaal uit dat Hugo de Jonge de woningnood erger maakt door precies het verkeerde te doen.

“Hij heeft het hele speelveld in de war geschopt met alle maatregelen die hij wil gaan doorvoeren op de woningmarkt.”

De problemen op de woningmarkt zijn volgens Soeters zeker ook te wijten aan de doorgeschoten liberalisering, maar het antwoord daarop is volgens hem niet om alle commerciële partijen nu als paria's te behandelen. Het gaat er juist om dat overheid, woningbouwverenigingen en beleggers elkaar weer weten te vinden, vindt Soeters.