Frans Timmermans: “Yesilgöz staat aan de kant van de Zuidas en van de miljonairs in Wassenaar”

Voor GroenLinks-PvdA is het klimaat een belangrijk verkiezingsthema, maar nog belangrijker zijn 'de klassieke onderwerpen van de arbeidersbeweging', zegt partijleider Frans Timmermans in een interview met het AD.

Hij maakt duidelijk dat je op beide vlakken van de VVD niets moet verwachten. "Wat ik oprecht mis bij de VVD, is enige zelfreflectie over de stilstand van de afgelopen duizend dagen. Yesilgöz heeft het over bijzaken: dat ze maximaal acht jaar premier wil zijn, en dat ze geen ‘waterige compromissen’ wil. Alsof alles de schuld is van haar coalitiepartners.”

"Haar programma leidt tot hogere lasten voor werknemers. Ze vraagt geen enkele bijdrage van de rijkste Nederlanders, niets. Telkens als ze zegt: ‘Ik sta aan jouw kant’, dan staat ze aan de kant van de Zuidas, aan de kant van de miljonairs in Wassenaar. Maar niet aan de kant van gewone mensen.”

Groenlinks-PvdA staat nadrukkelijk wel aan die kant, aldus Timmermans. "Voor mij is het ongelooflijk belangrijk om te laten zien dat GroenLinks-Partij van de Arbeid in staat is om mensen weer vast werk te bieden. Dus de klassieke onderwerpen van de arbeidersbeweging staan bij ons bovenaan.”

Wonen en natuur

Verder ziet Timmermans dat huizen bouwen en natuurbehoud prima samengaan. "Het gebrek aan besluitvaardigheid is het probleem. We kunnen nog veel bouwen, ook in de bebouwde omgeving. In Nederland is nog alle ruimte voor een balans tussen natuur en wonen. De bedreiging voor de natuur komt niet van het wonen. Die dreiging komt van industriële activiteiten, zoals de intensieve veehouderijen. Dat vinden mensen die varkens fokken niet leuk om te horen. Maar we moeten wel naar het Nederlands belang kijken, niet naar het belang van individuele ondernemers.”