Volt-leider Dassen: “Het is tijd voor een grote fiscale schoonmaak”

Er wordt veel te weinig over Europa gepraat in de campagne, vindt Volt-leider Laurens Dassen. Zijn partij zet radicaal in op één Europa. "Het is een grote misvatting dat politici net doen of we alle grote uitdagingen in Nederland kunnen oplossen."

Dassen wil best meedoen aan een volgend kabinet en sluit daarbij NSC van Pieter Omtzigt niet uit. "We zullen strijden voor de radicale keuzes die nodig zijn, maar dan moet er wel een stevig robbertje gevochten worden over de Europa-standpunten."

Volt wil het belastingsysteem stevig hervormen, en wil af van de toeslagen. "Mensen verdrinken daarin", zegt Dassen in de RTL Nieuws-verkiezingsserie De Lijsttrekkers. In plaats van het toeslagensysteem wil de partij een basistoelage en een aangepaste inkomstenbelasting invoeren 'als opmaat naar een 'universeel basisinkomen".

In 2021 kwam Volt voor het eerst in de Tweede Kamer binnen met drie zetels. Een jaar later werd Nilüfer Gündogan uit de fractie gezet, waardoor Dassen nu samen met Marieke Koekkoek de partij vertegenwoordigt. Op het moment staat Volt rond de vier zetels in de peilingen. "We zien een stijgende lijn. Ons doel is zes zetels. Dat moet gaan lukken", besluit Dassen.