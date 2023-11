En toen waren er nog zeven: Republikein Scott trekt zich terug uit presidentsstrijd

De Republikeinse senator Tim Scott (58) overviel zijn staf met het nieuws dat hij het bijltje erbij neergooit in de strijd om de presidentskandidaat van zijn partij te worden. Zijn medewerkers moesten zijn beslissing op tv vernemen. Een kwartier eerder ging nog een mail uit met een oproep voor donaties.

Scott presenteerde zich als een alternatief voor Trump met een positiever geluid, maar leek nooit een serieuze kans te hebben. Hij bleef in de peilingen steken rond de twee procent, terwijl de oud-president meer dan vijftig procent van de Republikeinse stemmers achter zich heeft.

Twee weken geleden gaf ook oud-vicepresident Mike Pence de pijp al aan Maarten. Daarmee blijven er nog zeven kanshebbers over: de gedoodverfde winnaar Donald Trump en de (oud)-gouverneurs Ron DeSantis, Nikki Haley, Chris Christie, Asa Hutchinson en Doug Burgum, en zakenman Vivek Ramaswamy. Alleen DeSantis kan in de peilingen op meer dan tien procent steun rekenen.

De eerste voorverkiezingen worden in januari gehouden in de staten New Hampshire en Iowa. Wanneer de uitslagen van alle vijftig staten binnen zijn, is duidelijk wie het op 5 november mag opnemen tegen (hoogstwaarschijnlijk) president Biden.