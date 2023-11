Israël: commandocentrum Hamas gevonden in ziekenhuis

Israël zegt een commandocentrum van Hamas te hebben gevonden in het Rantisi-ziekenhuis in de Gazastrook. Er zouden ook aanwijzingen zijn dat daar gijzelaars zijn vastgehouden, zegt een woordvoerder van de strijdkrachten volgens Israëlische media. Uit nader onderzoek moet nog blijken of dat inderdaad het geval was.

Israëlische elitetroepen deden volgens de strijdkrachten een inval in de medische instelling. "Onder het ziekenhuis, in de kelder, vonden we een commandocentrum van Hamas. En zelfmoordvesten, granaten, aanvalsgeweren van het type AK-47, explosieven, raketwerpers en andere wapens", aldus de woordvoerder. "Hamas verstopt zich in ziekenhuizen. Vandaag zullen we dat aan de wereld laten zien." De strijdkrachten deelden ook een foto waarop aangetroffen wapens te zien zouden zijn.

Israël beschuldigt Hamas ervan patiënten als "levend schild" te gebruiken door schuilplaatsen onder ziekenhuizen te bouwen. Israëlische troepen zijn ook opgerukt naar het grote Al Shifa-ziekenhuis in het dichtbevolkte kustgebied. Daar bevindt zich ook een ondergrondse Hamas-basis, zegt Israël. Hamas heeft tegengesproken dat het commandoposten onder ziekenhuizen bouwt.

Gevechten bij medische instellingen zorgen internationaal voor bezorgdheid. Er bevinden zich daar ook veel burgers. De Amerikaanse president Joe Biden riep Israël op het Al Shifa-ziekenhuis te beschermen.