Waarom heeft niemand (behalve Volt) het over Europa? Wat doen we als Trump weer president wordt?

De Nederlandse journalist en programmamaker Jelle Brandt Corstius vraagt zich af of de Nederlandse en Europese politiek niet meer zou moeten vooruitlopen op een mogelijke tweede ambtstermijn van de radicale en isolationistisch ingestelde Donald Trump.

De Ruslandkenner stelt op X een interessante vraag voor bij een volgend lijsttrekkersdebat met betrekking tot de oorlog in Oekraïne: “Er woedt een oorlog op de drempel van Europa. Het veiligheidsbeleid van Europa leunt sinds 1945 op de VS. Er is een goeie kans dat Trump daar volgend weer president wordt. Moet Europa daar niet op anticiperen?”

“Wie denkt dat het wel los gaat lopen met Trump, moet deze The Daily podcast even terugluisteren. Het zijn niet alleen witte mannen die op hem stemmen. Eenvijfde van de zwarte Amerikanen in de zes 'swing states' zegt op Trump te gaan stemmen.”

“Dit is verder geen stemadvies, maar je zou toch een keertje bij Volt kunnen kijken, als dit onderwerp je nauw aan het hart gaat. Zij pleiten onder meer voor één Europese krijgsmacht, en wettelijk vastleggen van de twee procent budgetnorm voor de Navo”, besluit de publicist.