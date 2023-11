Meerderheid kiezers wil dat de koning belasting gaat betalen

De koning mag blijven, maar hij moet wel belasting gaan betalen. Zo ongeveer is de mening van de Nederlandse kiezers over het koningshuis samen te vatten, blijkt uit onderzoek van het Kieskompas, meldt Trouw. Een meerderheid van de representatieve groep ondervraagden (53 procent) wil het koningshuis behouden. Tegelijkertijd ziet zo'n 70 procent van de stemgerechtigden graag dat ook het staatshoofd belasting gaat betalen.

Op dit moment betaalt de koning geen belasting over zijn inkomen. Hetzelfde geldt voor koningin Máxima, prinses Beatrix en sinds haar achttiende ook prinses Amalia. Anders dan de andere leden van de koninklijke familie krijgen zij een uitkering van de staat, en daarover wordt geen inkomstenbelasting geheven. Deze vier leden van het koninklijk huis betalen ook geen erf- of schenkbelasting, enkel vermogensheffing over het privévermogen.

Een groot deel van de partijen wil, net als de meerderheid van de kiezers dus, dat dit verandert. Dat bleek eerder deze campagne al uit de standpunten van de partijen in de Stemwijzer van Prodemos