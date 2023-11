Concurrentie voor Rutte in race om NAVO-leiderschap

Mark Rutte heeft concurrentie gekregen in de race om het leiderschap van het NAVO-bondgenootschap. Ook de Estse premier Kaja Kallas zegt dat ze geïnteresseerd is in de topfunctie.

Tijdens een interview op een bijeenkomst van het tijdschrift Politico werd Kallas gevraagd of ze in aanmerking zou willen komen om NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg op te volgen. Ze antwoordde met "ja".

Ze liet haar belangstelling doorschemeren door te vertellen wat ze onlangs zou hebben gehoord: dat de nieuwe leider van de NAVO uit een relatief nieuwe lidstaat zou moeten komen, dat het land van herkomst minstens 2 procent aan defensie besteedt en dat het "fijn zou zijn" als nu eindelijk een vrouw de NAVO gaat leiden. "Dus het is logischerwijs een slimmere stap", aldus Kallas. Zij maakte daarmee duidelijk dat zij aan de drie voorwaarden voldoet, iets wat Rutte niet kan zeggen.