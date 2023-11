Omtzigt noemt GL-PvdA een ‘heel moeilijke partner’ en samenwerking ‘erg lastig’

Lijsttrekker Pieter Omtzigt van NSC is niet bepaald happig om met GroenLinks-PvdA in zee te gaan na de verkiezingen. Hij noemt de partij van Frans Timmermans 'een heel moeilijke partner om mee te regeren' in gesprek met de NOS.

Wanneer Omtzigt de vraag krijgt of GL-PvdA een logische coalitiepartner voor hem is, somt hij een aantal 'beletsels' op, die samenwerking met de linkse partij 'heel erg lastig' maken. Zo zegt de NSC-leider over migratie: "Wij hebben gezegd maximaal 50.000 netto migranten. Vorig jaar waren het er 220.000. Als dat niet omlaag gaat, krijg je de ontzettende wooncrisis niet opgelost."

Daarnaast belast GroenLinks-PvdA de middenklasse teveel volgens Omtzigt, waardoor ze teveel bij het sociaal minimum uitkomen. Ook heeft hij grote bezwaren tegen de manier waarop GL-PvdA omgaat met de overdracht van familiebedrijven en is hij tegen het plan om bedrijven belasting te laten betalen over het eigen vermogen.