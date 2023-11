Onderzoek naar Europese cannabismarkt: sterkere wiet, drugsgeweld en meer nieuwe risico’s

De cannabis die in Europa op de markt komt, is steeds krachtiger en bestaat in steeds meer vormen, blijkt uit een analyse van de Europese cannabismarkt door Europol. Criminele organisaties werken steeds beter samen, waardoor nieuwe risico's voor gebruikers en overheden de kop opsteken.

Recordcijfers

De cannabismarkt is goed voor naar schatting zo'n 11,4 miljard euro en is daarmee de grootste drugsmarkt van Europa. Afgelopen jaar hebben circa 22,6 miljoen Europeanen tussen 15 en 64 jaar oud cannabis gebruikt, terwijl er nog nooit zoveel wiet, hasj en andere cannabisproducten in beslag zijn genomen. In 2021 ging het om 256 ton marihuana, 816 ton cannabishars en 4,3 miljoen planten.

Sterk spul

“De sterkte van die cannabisproducten is enorm toegenomen”, stelt Europol. “Tussen 2011 en 2021 steeg de gemiddelde sterkte van marihuana met 57 procent, en die van cannabishars met bijna 200 procent, wat de gezondheidsrisico’s voor gebruikers doet toenemen.”

Synthetische producten

Naast marihuana en cannabishars duiken ook steeds meer andere vormen van cannabis op, zowel natuurlijk als semisynthetisch en synthetisch, waaronder oliën, concentraten, vapeproducten en eetbare producten. Sommige daarvan zijn uitermate krachtig, terwijl andere gevaarlijke synthetische cannabinoïden bevatten.

Criminelen slaan handen ineen

Er zijn veel verschillende criminele groepen actief op de cannabismarkt, zowel van binnen als buiten de Europese Unie. Die werken vaak samen, zeker op groothandelsniveau. Er worden zelfs onbemande onderzeeërs ingezet om de drugs te smokkelen. “De groeiende cannabishandel leidt vaak tot gewelddadige confrontaties, terwijl tevens de corruptie die ermee gepaard gaat de rechtsstaat ondermijnt”, aldus Europol.