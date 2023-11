In Amsterdam gaat GL/PvdA een grote overwinning halen

Bijna een derde van de Amsterdamse stemmen gaat bij de Tweede Kamerverkiezingen volgende week naar GroenLinks-PvdA. Dat is de uitkomst van een peiling onder Amsterdamse kiezers in opdracht van AT5 en Het Parool.

GroenLinks-PvdA krijgt 31 procent van de Amsterdamse kiezers achter zich. Ten opzichte van de landelijke verkiezingen in 2021 is dat een stijging van 14 procentpunt

VVD lijkt de tweede grootste partij van de stad te worden. Net zoals in 2021 peilen de liberalen tegen de 13 procent.

De grote verliezer van de verkiezingen is volgens de peilingen D66. De democraten kregen in 2021 nog bijna 23 procent van de Amsterdammers achter zich. D66 peilt nu nog op 9,4 procent. Het is nog wel de derde partij van de stad.

Nieuwkomer Pieter Omtzigt met NSC krijgt volgens de peilingen 9,2 procent van de Amsterdammers achter zich.