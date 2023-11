NSC-leider Pieter Omtzigt: ‘Mijn aard is om elk besluit goed te wegen. Dat is misschien mijn academische achtergrond’

Pieter Omtzigt, voorman van Nieuw Sociaal Contract, doet in de Volkskrant uit de doeken waar het volgens hem heen moet met het land. Belangrijk punt? "De macht moet terug naar de Kamer."

Onfeilbaar is hij allerminst, geeft hij grif toe in de krant. "Een regering waarin wij zitten zal ook fouten maken, maar de essentie is dat als er iets verschrikkelijks misgaat dat eerder wordt rechtgezet. Als een verkeerde afslag is genomen, wordt dat sneller opgemerkt en teruggedraaid als het bestuur goed georganiseerd is."

Hij hekelt de grote rol die Mark Rutte de afgelopen jaren had. "We dringen de rol van de premier wat mij betreft terug. We hebben de afgelopen jaren ten onrechte te maken gehad met een minister-president die op cruciale tijdstippen alleen besluiten heeft genomen of in heel kleine kring, terwijl dat grondwettelijk niet kon. De macht moet terug naar de Kamer."

Niet in het Torentje

Zijn reden om eventueel niet voor het Torentje te kiezen is tweeledig. Ten eerste "is het goed als er invloedrijke politici met enig gezag in de Kamer zitten om dat nieuwe evenwicht vorm te geven". En ten tweede vindt hij het lastig om het te combineren met zijn gezin in Enschede. "Wat voor positie ik ook ga innemen, ik ga ervoor zorgen dat die combinatie haalbaar is. Ik zie wat Den Haag met politici doet, je kunt 24/7 opgevreten worden. En ik heb dus ook een verantwoordelijkheid thuis die belangrijk is. Ik denk dat het overigens ook heel waardevol is voor mijn politieke antenne dat ik af en toe op een voetbalveld of in een kerk of bij een school sta."

Over het frame van twijfelaar waar andere politieke partijen hem in proberen te drukken, zegt hij: "Mijn aard is om elk besluit goed te wegen, ja. Dat is misschien mijn academische achtergrond. Maar uiteindelijk komt er een besluit. Dat voer ik dan goed en helemaal uit."

Geen verlosser

En hij heeft een punt: "D66, VVD en CDA beloofden te bezuinigen, maar hebben uiteindelijk 20 miljard extra uitgegeven. Dat is de reden dat we nu tegen de vangrail van een maximaal begrotingstekort van 3 procent aanhangen. Daarom zijn we voorzichtig met extra uitgaven, want we moeten de boel netjes aan de volgende generatie overdragen."

En tot besluit: "Ik ben geen verlosser, maar ik denk dat ik een realistisch beleid aanbied. Meer bestaanszekerheid is een langjarig plan. En bestaanszekerheid bestaat uit meer dan alleen het minimumloon verhogen. Daar ben ik open over. Dus ik werk ook aan de wooncrisis, aan vaste arbeidscontracten, aan betaalbare energie."