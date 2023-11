Duurzame boeren krijgen minder steun dan beloofd

Boeren hebben in het afgelopen jaar onverwacht veel geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen. Ze zorgden voor bloemrijke akkerranden en houtwallen om de biodiversiteit te bevorderen of teelden gewassen die een positieve invloed hebben op klimaat en bodem. Ze deden meer dan waar landbouwminister Piet Adema (CU) op rekende, schrijft Trouw. Hij heeft daardoor onvoldoende geld beschikbaar om alle boeren de Europese subsidie uit te keren die hen was voorgespiegeld.

Boeren die veel aandacht aan duurzaamheid besteden, konden aanvankelijk 200 euro per hectare extra krijgen, bovenop het basisbedrag van 221 euro. De hoogte van zowel het basis- als het aanvullende bedrag gaat omlaag. Het is nog niet bekend met hoeveel.