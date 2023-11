Opgevoerde fatbikes harder aangepakt: Politie schaft tientallen rollerbanken aan

De politie gaat de strijd aan met opgevoerde fatbikes en hun overlastgevende bestuurders. Er zijn tientallen nieuwe rollerbanken aangekocht die vanaf begin 2024 overal in het land de snelheid van de dikbanden op kunnen meten.

“We willen een einde maken aan de overlast en verkeersonveiligheid die de fatbikes veroorzaken”, zegt Bobby Markus van de Nationale Politie tegen De Telegraaf. “Met deze nieuwe apparatuur kunnen we het verschil maken. Nu is het zo dat we pas na een ernstig ongeval met letsel forensisch onderzoek uitvoeren en een fatbike of een andere e-bike uit elkaar halen om te zien of die opgevoerd is.”

Tientallen gemeenten eisten actie in een brandbrief aan demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) tegen fatbikes en andere opgevoerde e-bikes. Hij is nu ook doordrongen van de problemen en kondigt maatregelen aan. De opvoersetjes die nu nog gewoon te koop zijn, worden waarschijnlijk verboden. Mogelijk komt er ook een kentekenplicht en een minimumleeftijd voor fatbikes.

De Inspectie Leefomgeving en Transport treedt inmiddels hard op tegen aanbieders van fatbikes. Bedrijven die zich niet aan de regels houden krijgen een waarschuwing of een dwangsom van 15.000 euro.