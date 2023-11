De Hond: de PVV kan de grootste partij worden

Volgens de peiling van Maurice de Hond neemt de aanhang van de PVV sterk toe. De partij zou er de afgelopen week 5 zetels bij hebben gekregen en nu samen met de VVD strijden om de eerste plaats bij de verkiezingen van woensdag. Volgens de peiling worden GL/PvdA en NSC even groot met 23 zetels. Dat is voor NSC van Omtzigt een daling van 5 zetels in een week.

Het lijkt er op dat het rumoerige debat bij SBS de PVV nieuwe energie heeft gegeven.

Winstwaarschuwing: bij de laatste peiling van de Hond van 2021 werd voorspeld dat de PVV 24 zetels zou behalen. Het werden er 17, zeven minder.