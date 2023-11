Confronterende beelden van 31 premature baby’s die zijn gered uit ziekenhuis in Gaza-stad

Medewerkers van de VN en hulporganisatie de Rode Halve Maan hebben 31 premature baby's gered uit het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza-Stad. Acht andere baby's overleefden de transfer naar een ziekenhuis in het zuiden van Gaza niet. Er was veel aandacht voor het lot van de baby's toen bleek dat ze niet in couveuses lagen en er geen zuurstof meer voor ze was.

Later vandaag worden de overlevenden, waarvan er vier in kritieke toestand verkeren, overgebracht naar een ziekenhuis in Egypte. “Er was een gebrek aan water en elektriciteit, het water was niet gezuiverd”, vertelt Dr. Mohammad Zaqout, algemeen directeur van de ziekenhuizen in Gaza, tegen internationale media.

“Ze hadden last van maagontstekingen en uitdroging. En ze waren onderkoeld omdat ze niet in couveuses lagen, maar in kinderbedden.” In het ziekenhuis in Rafah zijn de condities ook zwaar, want de elektriciteit kan er elk moment uitvallen, omdat er geen brandstof binnenkomt in Gaza. “Ze gaan nu zo snel mogelijk naar gespecialiseerde centra in Egypte, om hun leven te redden”, aldus Zaqout.

Bekijk hier de confronterende beelden in een item van Al Jazeera English op X: