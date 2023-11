De nieuwe Argentijnse president vloekt, tiert, zwaait met kettingzagen en vraagt advies aan zijn gekloonde honden

Javier Milei (53) is verkozen tot de nieuwe president van Argentinië. Niet alleen is het een radicaal-rechtse populist, hij houdt er ook hele vreemde trekjes op na. Zo wendt hij zich voor politiek advies tot zijn vijf gekloonde honden en praat hij via een medium met hun overleden vader.

Zwaaien met kettingzagen

De man laat geen mogelijkheid onbenut om te vloeken en tieren op het 'gevaarlijke linkse tuig' dat de Argentijnse samenleving volgens hem kapot heeft gemaakt. Zijn oorlogstaal is hieronder in een politiek interview met de Argentijnse Mariëlle Tweebeeke duidelijk te zien. Ook maakte hij er de afgelopen maanden een gewoonte van om met een bulderende kettingzaag te demonstreren in de Argentijnse straten.

Argentijnse Trump

Milei won in de tweede ronde met 56 procent van de stemmen van zijn tegenstander Sergio Massa, die zijn verlies al heeft toegegeven. In zijn overwinningstoespraak zei Milei dat de uitslag betekent dat er een einde komt aan de 'alom aanwezige staat, waar slechts enkelen van profiteren terwijl de meerderheid moet lijden'.

Tegenstem van het volk

Milei, die zichzelf omschrijft als libertair, wil het mes zetten in het overheidsapparaat en de lokale munteenheid de peso inruilen voor de Amerikaanse dollar. Hij wil ministeries opdoeken, net als de Centrale Bank. Ook is hij voor het versoepelen van de wapenwetgeving en is hij tegen abortus.

Gigantische inflatie

Het Zuid-Amerikaanse land gaat al jaren gebukt onder een enorme inflatie, die afgelopen mei zelfs boven de 110 procent uittorende op jaarbasis. Ook is het land in zijn historie al negen keer failliet gegaan, waarvan de laatste keer in 2020. De rekening hiervan komt telkens weer op het bordje van de Argentijnse bevolking terecht.