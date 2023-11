Baudet met een fles geslagen in kroeg

Lijsttrekker Thierry Baudet van Forum voor Democratie is opnieuw aangevallen. Dat meldt de partij op X. Baudet is volgens de partij onderweg naar het ziekenhuis in Groningen. ‘Het lijkt erop dat alles goed zal komen,’ aldus FVD in het bericht.

Thierry #Baudet is zojuist aangevallen met een fles/glas in Groningen. Hij is nu op weg naar het UMCG. Dit is het resultaat van de doorlopende demonisering door de media en van diverse politici. #StemFVD #STEMZEWEG pic.twitter.com/wkCCGYE0KA — Annelies (@annstrikje) November 20, 2023