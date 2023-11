Politie weigert te zeggen of scholier die Baudet sloeg weer vrij is ‘voor diens veiligheid’

Of de 15-jarige scholier die FvD-lijsttrekker Thierry Baudet met een bierfles op het hoofd sloeg nog vastzit, wil de politie niet zeggen, schrijft het Dagblad van het Noorden

,,In verband met zijn veiligheid doen we daar geen mededelingen over’’, aldus een woordvoerder van de politie. De tiener uit de gemeente Groningen, die op het Wessel Gansfort College in de Stad zit, wordt verdacht van mishandeling en zat van maandag op dinsdag in de cel.

Directrice Petra Pera wil tegen de krant niet zeggen hoe de scholengemeenschap met de kwestie omgaat: ,,Ik doe geen uitspraken over de situatie.’’