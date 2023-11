Socioloog analyseert: rechts én links hielpen PVV in het zadel en we zijn helemaal niet zo negatief over immigranten

De VVD en de progressieve partijen zijn medeverantwoordelijk voor de mega-overwinning van de PVV, verklaart socioloog aan de UvA en schrijver van het boek 'Hoe migratie echt werkt', Hein de Haas, op Twitter.

Zo schrijft hij: "Verkiezingssamenvatting: De VVD liet het kabinet vallen op asiel en focuste de hele campagne op immigratie. Deze strategie werkte averechts omdat het 'issue owner' Wilders feitelijk naar de overwinning leidde. Zoals JM Le Pen al zei: mensen stemmen op het origineel, niet op de kopie."

Hij noemt de progressieve partijen 'medeverantwoordelijk voor het creëren van een klimaat van onvrede'. "Progressieve partijen gaan zeker niet vrijuit - zij hebben de voedingsbodem voor dit giftige politieke klimaat gecreëerd door decennia lang de mensen in de steek te laten waarvoor ze op zeggen te komen door mee te gaan in neoliberaal beleid." Dit leidde volgens hem tot de marktwerking in de zorg en de sociale huur, hoge studieschulden en de stagnatie van de lonen.

In werkelijkheid valt het anti-immigratiebeleid van extreemrechts overigens vaak mee. De Haas schrijft daarover: "Er gaapt een diepe kloof tussen retoriek en praktijk. Uit ons Oxford-onderzoek van 6500 migratie-beleidsmaatregelen bleek dat rechtse regeringen IN DE PRAKTIJK helemaal geen restrictiever beleid voeren dan linkse regeringen. De harde retoriek dient voornamelijk om dit te verhullen."

Tot slot ontdekte de socioloog nog dat mensen helemaal niet zo'n negatief beeld hebben van immigranten. "Er is een groeiend gat tussen het anti-immigratie-narratief van politici en de publieke opinie. Het is simpelweg niet waar dat de publieke opinie zich tegen immigratie heeft gekeerd. In Nederland en in het hele Westen is er juist een trend richting een positieve houding."

Zie deze grafiek:

There has also been an increasing gap between politicians' anti-immigration narratives and public opinion. It's simply not true the public opinion has generally turned against immigration. In Nl, and across the West, there has rather been a trend towards more positive attitudes. https://t.co/sNKjLnX09W