Aboutaleb: “Ik ga mijn koran morgen echt niet uit het raam gooien”

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) zat gisteren bij RTL aan tafel om de gigantische verkiezingsoverwinning van Geert Wilders te bespreken. Hij feliciteert de PVV en reageert daarna op de 'grote ontreddering en angst' bij het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders.

De breedgedragen bestuurder somt de democratische grondbeginselen op. “Wie er ook aan de macht komt, deze persoon zal er altijd voor iedereen moeten zijn. De meerderheid mag regeren, maar we vergeten wel eens dat de meerderheid de minderheid dient te beschermen. Welke minderheid dat ook is, of dat nou een seksuele minderheid is of een religieuze minderheid.

Over de de vrijheid van religie zegt hij: “Ik ga mijn koran morgen echt niet uit het raam gooien. Echt niet. Al vinden 100 procent van de Nederlanders dat dat moet gebeuren, maar ik ga dat ding niet uit het raam gooien. Het is een dierbaar boek voor mij, samen met de grondwet.”