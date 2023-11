Emotionele Timmermans: “We hebben allemaal nog niet door wat er is gebeurd gisteravond”

Een dag na de rampzalige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen lijkt GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans nog steeds geëmotioneerd. "Wij blijven naast mensen staan", klinkt het na een groot applaus bij binnenkomst van de partijleider.

"Voor mij staat nu maar één ding voorop en dat is: al die mensen die vanochtend wakker worden en denken: waar sta ik nou, wie ben ik nou, ben ik dan niet de Nederlander op 1, alleen maar omdat ik of mijn grootouders uit een ander land kwamen of omdat ik een andere religie heb.", zegt Timmermans. "Die mensen moeten nu van ons horen wij staan aan jullie kant mijn persoonlijke rol is die en niet anders."

"Wij laten het niet gebeuren dat dit land nog verder verdeeld raakt en wij moeten vandaag heel duidelijk de boodschap geven: iedereen hier hoort erbij", aldus de linkse leider geëmotioneerd.

"Het maakt me emotioneel als er vanochtend op scholen appjes rondgaan met: jongens, rustig maar, iedereen blijft erbij horen. Dat betekent dat er iets gebeurd is in de samenleving en ik denk dat, zoals we hier nu allemaal staan, we nog niet helemaal doorhebben wat er eigenlijk is gebeurd gisteren. En ik wil vanaf de eerste dag duidelijk zijn: wij blijven naast de mensen staan en ik roep al mijn collega's op die hier zijn, maar ook iedereen in het land: leg een arm heen om die mensen die vandaag het idee hebben dat ze buitenspel worden gezet. Wij laten niemand buitenspel zetten."