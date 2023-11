Remkes heeft geen zin in rol van verkenner: “Bel mij niet”

VVD-prominent Johan Remkes zegt in gesprek met Sven Kockelmann dat het hem 'niet goed denkbaar' lijkt dat hij wordt aangesteld als verkenner in de kabinetsformatie. “Bel mij niet”, zegt hij in het WNL-programma Sven op 1. Hij heeft nog wel een paar tips voor Wilders, Yesilgöz en de andere lijsttrekkers.

PVV-leider Geert Wilders zal iemand moeten voordragen om de eerste fase van de formatie in goede banen te leiden. Remkes vindt dat deze verkenner vooral 'neutraal' moet zijn. "Dat zo iemand boven de partijen staat, moet doorslaggevend zijn", aldus de politiek probleemoplosser.

Daarnaast vindt hij net als zijn partijleider Dilan Yesilgöz dat de VVD niet in een kabinet moet gaan plaatsnemen onder premier Wilders. Ook adviseert hij haar en andere lijsttrekkers om 'een time-out van een paar dagen' te nemen, en de uitslag eerst goed te laten doordringen en analyseren alvorens besluiten te nemen.

Ook denkt de informateur van Rutte IV niet dat er snel nieuwe verkiezingen aankomen. "De fracties zullen hier zelf uit moeten komen en nieuwe verkiezingen lossen ook helemaal niks op. Dus er rust een zware verantwoordelijkheid op alle betrokkene hoofdrolspelers."