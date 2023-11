Yesilgöz was erg kwaad op Johan Derksen

Dilan Yesilgöz dacht dat VI en Johan Derksen bondgenoten van haar waren. Derksen en zijn clubje hadden immers altijd steun gegeven aan Mark Rutte.

Maar Yesilgöz vergiste zich: Derksen vindt haar voorlopig ongeschikt en maakte daar in zijn programma ook geen geheim van, ook niet toen Yesilgöz als gast aanwezig was.

Johan riep toen vlak voor de uitzending, in het voorstukje met Wilfred Genee, dat Dilan er nog niet klaar voor is. “Dat heb ik steeds gezegd, maar daar was ze boos om. Ze was woedend. Ik zei in dat voorgesprekje met jou: ‘Ze moet nog wat meer vlieguren maken voor ze aan zo’n functie toe is’, maar dan kom ik hier de deur door en wóedend.”

Özcan: “Op jou?”

Johan: “Ja. En die mevrouw van de voorlichting snauwde tegen haar: ‘Je zei dat het zo’n leuk programma was.’”