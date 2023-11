Ook bij VVD woede over afhaken Yesilgöz: “Overhaast besluit”

Nog voor het eerste overleg over de formatie begon, maakte VVD-leider Dilan Yesilgöz al bekend dat haar partij voor de oppositie kiest. Daarmee maakt ze het direct vrijwel onmogelijk voor de PVV om een regering te vormen. Wilders is kwaad en ook NSC-voorman Pieter Omtzigt, bij wie nu de bal ligt, was niet blij. Zelfs binnen de VVD klinkt er gemor.

"Het is erg teleurstellend”, zegt PVV-leider Geert Wilders. "Het is haar keuze. Maar het is denk ik niet wat Nederlanders willen. Natuurlijk zit Nederland te wachten op een centrumrechts kabinet.” Omtzigt vindt dat Yesilgöz dit tijdens het gesprek had moeten mededelen en noemt het ’heel bijzonder’. "Ik ben verrast dat je dit precies twee minuten voor het gesprek doet." En: "Het is niet mijn stijl om dat op deze manier te doen.”

Maar ook binnen de eigen gelederen rommelt het. Vertrekkend VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden sprak op X bijvoorbeeld van een ’overhaaste’ beslissing. Hij wil een ’digitale ledenraadpleging, gevolgd door een extra ledencongres’. "Onomkeerbare beslissingen moet je nooit in afzondering nemen, laat staan overhaast.”

Ook de tak Klassiek Liberaal binnen de VVD is kritisch. "Waarom nu al een beslissing? Er is een nieuw rechts politiek landschap met twee overduidelijke winnaars. De kiezer heeft gesproken en je hebt als VVD een groot mandaat. Ga eerst luisteren en praten in plaats van een spelletje stratego... Nu al de kaarten op tafel leggen is onzorgvuldig en doet geen recht aan de situatie”, zegt woordvoerder Reinier Geerligs.