Iedereen is boos op Dilan

De kans dat het leiderschap van Dilan Yesolgös niet zo lang zal duren is gisteren weer behoorlijk gestegen.

Ze heeft sinds ze leider is van de VVD twee opvallende besluiten genomen. Het eerste besluit was om open te staan voor samenwerking met de PVV. Het was vast bedoeld als meesterzet, maar het heeft Wilders tot grote winnaar van de verkiezingen gemaakt en de VVD tot verliezer.

Haar tweede besluit nam ze gisteren: ze wil niet meeregeren met de PVV.

Het is vermoedelijk een even slecht besluit als het eerste. En de woede zwelt aan, van alle kanten. Uiteraard van PVV, NSC en BBB, die nu op elkaar zijn aangewezen voor de vorming van een kabinet.

Maar ook uit haar eigen partij komt verzet. Er was een minderheid in de fractie die het een slecht idee vond. En er zijn steeds meer VVD-ers uit het land die boos zijn dat de VVD deze kans op een extreem-rechts kabinet laat lopen.

Zo spreekt het net afgezwaaide VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden van een ’overhaaste’ beslissing. Hij roept op tot een ’digitale ledenraadpleging, gevolgd door een extra ledencongres’: „Onomkeerbare beslissingen moet je nooit in afzondering nemen, laat staan overhaast.”

Een ander prominent oud-Kamerlid is ’verrast’: „Het kan zijn dat ze dit nu roepen om vervolgens hun huid duur te verkopen, maar dat is tricky. Op migratie heb je nu eindelijk de kans om belangrijke stappen te zetten. Waarom zou je dit dan laten lopen?”

De tak Klassiek Liberaal binnen de VVD is ronduit kritisch over de stap. „Waarom nu al een beslissing? Er is een nieuw rechts politiek landschap met twee overduidelijke winnaars. De kiezer heeft gesproken en je hebt als VVD een groot mandaat. Ga eerst luisteren en praten in plaats van een spelletje Stratego spelen”, zegt voorzitter Reinier Geerligs. Hij geeft aan dat het wel goed is dat de VVD ’rechts beleid gaat steunen’.

Ook het Puttense VVD-raadslid Jorrit Heinen, maker van het ’vaasje’ dat oud-partijleider Mark Rutte een aantal jaar geleden in de campagne gebruikte, beklaagt zich over de manoeuvre van de eigen partij. „Laat het gedogen maar aan de PVV over en ga aan de slag met NSC en BBB.”