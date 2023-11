Europakenner: “Ook radicale partijen botsen op de grenzen van wat praktisch mogelijk is”

De verkiezingsoverwinning van de PVV heeft een schokgolf veroorzaakt, niet alleen in Nederland maar ook in de EU. Maar volgens Europakenner Hendrik Vos hoeven we niet te vrezen voor een Nexit of een hek om de EU.

In het AD vergelijkt hij PVV-leider Geert Wilders vooral met de Italiaanse president Giorgia Meloni. "Het zou dus ook niet de eerste keer zijn dat radicaalrechts regeringsverantwoordelijkheid zou dragen.” Ook Meloni wilde van de euro af en een stop op asielzoekers. Dat is allemaal niet gebeurd. "Ook radicale partijen die met krachtige slogans de verkiezingen winnen, botsen als ze verantwoordelijkheid krijgen op de grenzen van wat er praktisch mogelijk is. Je kunt rond Europa een muur van vijf meter hoog bouwen, maar er zullen altijd ladders van zes meter zijn.”

En Wilders kan nog minder voor elkaar krijgen dan Meloni volgens Vos, omdat zij nog een rechtsere coalitiepartner heeft. NSC, VVD en ook BBB zullen de PVV flink afremmen. Dat geldt ook voor het Nederlandse bedrijfsleven waarvoor de handel in een Europa met open grenzen cruciaal is.

Wilders kan, zoals NSC-leider Pieter Omtzigt ook weleens heeft geopperd, een opt-out afdwingen bij de EU, maar makkelijk is dat niet. "Zo’n opt-out, een uitzonderingspositie, dat klinkt handig. Maar om dat onderhandeld te krijgen ben je ook weer afhankelijk van andere landen. En die kunnen dreigen: als je hier niet aan meedoet verlies je elders voordelen”, aldus Vos.