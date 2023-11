Dreigende Wilders eist zijn kabinet Wilders-1

Kandidaat-premier Geert Wilders eist dat hij premier wordt. Hij schrijft op X dat het met andere partijen slecht zal aflopen als ze hem nu niet die kans geven. „Vandaag, morgen of overmorgen, de PVV zal Nederland mee gaan besturen en ik zal premier van dit mooie land worden.”

„Ze dachten jarenlang de PVV politiek te kunnen marginaliseren”, schrijft Wilders zaterdag op X. „ Rutte beloofde ’mijn partijtje tot de laatste zetel af te breken’. Kaag beet me toe: ’Gelukkig zal u dalen in de peilingen’. Als ik in de Tweede Kamer sprak, keken ze in vak K het liefste weg op hun telefoon. Maar ze vergaten dat ik altijd doorga, nooit opgeef en tegenslagen me alleen maar sterker maken.”

Hij sluit af met de volgende tekst:

De vraag is nu: laat Pieter Omtzigt zich op deze manier onder druk zetten?

Intussen is er veel rumoer binnen de VVD. Veel leden en kiezers van de VVD zijn boos dat Yesilgöz de VVD buitenspel lijkt te hebben gezet.