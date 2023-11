Verkenner Gom van Strien (PVV) verdacht van oplichting

Gom van Strien, die op verzoek van PVV-leider Geert Wilders maandag in Den Haag begint als verkenner, wordt in verband gebracht met een fraudezaak rond Utrecht Holdings, een dochterbedrijf van de Universiteit Utrecht en het ziekenhuis UMC Utrecht. Dat blijkt uit documenten van Utrecht Holdings in bezit van NRC.

Van Strien zegt in een reactie de kwestie te kennen, maar ontkent de beschuldigingen. Geert Wilders is door hem niet geïnformeerd, meldt hij. "Als dit naar buiten komt, ga ik actie ondernemen tegen de universiteit, want dan gaat het er alleen om om mijn naam te beschadigen", aldus Van Strien.

De fraude kwam dit voorjaar in het nieuws, na een persbericht van Utrecht Holdings. Die meldde op 12 maart aangifte van oplichting en omkoping te hebben gedaan waarbij twee medewerkers en een oud-medewerker betrokken waren. Uit documenten van Utrecht Holdings blijkt nu dat Van Strien de betrokken oud-medewerker is.