Newsom 2024: Is de gouverneur van Californië de grootste uitdager van Joe Biden (en Trump)?

Eén van de grootste kanshebbers om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te winnen, is misschien wel iemand die nog niet eens officieel in de race is voor het Witte Huis. Het lijkt er steeds meer op dat Gavin Newsom (56), de charismatische en energieke Democratische gouverneur van Californië, een poging gaat doen om Joe Biden van zijn troon te stoten.

President Biden (81) komt fragiel over in de media. Veel democratische stemmers vinden hem te oud voor een tweede termijn, en dus is het de vraag of niet iemand anders het op zou moeten nemen tegen de Republikeinse presidentskandidaat (waarschijnlijk oud-president Donald Trump).

Ook filmster en voormalig gouverneur van Californië Arnold Schwarzenegger denkt dat Newsom de strijd zal aangaan in het nieuwe jaar. “Ik denk dat het een makkelijke keuze is voor hem. Elke gouverneur van een grote staat heeft de ambitie om de leider van de Democratische partij te worden.”

Newsom maakte een donatie aan een Democratische burgemeesterskandidaat in South Carolina, een staat 4000 kilometer van zijn huis af. Dit wordt door kenners gezien als een duidelijk signaal dat hij zichzelf landelijk wil gaan profileren als presidentskandidaat. “Bidens overwinning in de Democratische voorverkiezingen in South Carolina is wat hem populair heeft gemaakt in 2020. Connecties bouwen met belangrijke politici in deze staat is voor Newsom dus een belangrijke stap richting het Witte Huis”, aldus politicoloog Eric Schickler in gesprek met The Guardian.

Vice-president Kamala Harris, de gedoodverfde opvolger van Biden, doet het qua 'approval rating' net zo slecht als de president. Zij lijkt daarom niet de juiste keuze om het in november 2024 tegen Donald Trump of een andere Republikeinse kandidaat op te nemen.