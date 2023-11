VVD-prominenten roepen Yesilgöz tot de orde: ga wel regeren met PVV

Ook partijbonzen van de VVD roeren zich. In een ingezonden brief in De Telegraaf roepen Halbe Zijlstra en Hans Hoogervorst partijleider Dilan Yesilgöz op om wél in een coalitie te stappen met de PVV.

"Juist nu moet de VVD volledige verantwoordelijkheid nemen. De VVD heeft terecht het kabinet op immigratie laten vallen. De verkiezingsuitslag is een noodkreet van de kiezer hier iets aan te doen", klinkt het.

"Ook de talrijke Nederlanders die bang zijn voor Wilders kunnen zich geruster voelen door kabinetsdeelname van een partij die zich in het minderhedendebat altijd correct heeft opgesteld. Nederland heeft de VVD harder nodig dan ooit en we mogen het niet laten afweten”, aldus Zijlstra en Hoogervorst.

Ze waarschuwen ook voor het falen van de formatie. "Zonder serieuze deelname van de VVD is de kans groot dat de formatie van een centrumrechts kabinet mislukt. Nieuwe verkiezingen en nog meer tijdsverlies worden dan vrijwel onvermijdelijk en nog meer kiezers zullen zich van de politiek afkeren. Het is nu al duidelijk bij wie de zwarte piet dan komt te liggen, namelijk bij de VVD. De VVD wacht dan hetzelfde lot als het gedecimeerde CDA.”