Nederland in top 4 van meest extreemrechtse landen in de EU: een overzicht

Nederland voegt zich in een illuster rijtje van landen waar extreemrechts veel zetels heeft in het parlement. We zijn natuurlijk nog geen Hongarije en ook Polen moeten we nog ruim voor ons dulden, maar na Italië, waar de Fratelli d'Italia van Giorgia Meloni de scepter zwaait, volgt toch echt Nederland waar 23 procent van de Tweede Kamer nu bezet wordt door extreemrechts (en dan tellen we de FvD of JA21 nog niet eens mee). Ter vergelijking: het Vlaams Belang in België en de AfD in Duitsland zijn nauwelijks half zo groot.

Zie hier de macht van extreemrechtse partijen in de EU: