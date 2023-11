Ministerie onderzoekt mogelijk illegale donatie aan BBB

Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt een mogelijk illegale donatie aan de BBB door een van de oprichters van de partij. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie na berichtgeving van BNR, dat de verdiensten van RemArkAble, het reclamebureau van medeoprichter Wim Groot Koerkamp, aan BBB recent in kaart bracht.

RemArkAble heeft flinke korting gegeven aan de BBB voor verleende diensten, zoals het beheren van de webshop en het schrijven van persberichten. Die korting ziet het ministerie als een "gift in natura", aldus het ministerie. Maar die gift in natura is niet terug te vinden in het financieel verslag van de BBB over 2022.

De verwevenheid tussen het reclamebureau van Wim Groot Koerkamp en de BBB werd al eens opgetekend in het boek Met de trekker naar de macht van journalist Marcia Nieuwenhuis. Daarin zei Groot Koerkamp: "De oprichting van BBB heeft ons geen windeieren gelegd."

Naar aanleiding van een eerder bericht van BNR heeft BZK bij de BBB opheldering gevraagd over de korting. Die is gegeven op naar schatting tienduizenden euro's aan diensten. Op het uurtarief van 110 euro is, afhankelijk van de klussen, een korting van 40 tot 70 euro gegeven. Ze zijn wel vermeld, maar niet afgetekend door de accountant.