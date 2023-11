De Biblebelt zoekt massaal zijn heil bij PVV: “Wilders komt op voor mijn normen en waarden”

Ook de Biblebelt stemde afgelopen woensdag massaal op Geert Wilders. Zo is in de Overijsselse gemeente Zwartewaterland, waar normaal gesproken de SGP verreweg de meeste stemmen krijgt, de PVV nu de grootste. “Wat zegt het over onze naastenliefde als je stemt op iemand die... hoe zeg je dat netjes?”

Verbazing op Biblebelt

De verkiezingsuitslagen liegen niet: PVV: 22,5 procent, SGP 20,7 procent in de gemeente waar het dorp Zwartsluis, tien kilometer ten noorden van Zwolle, onder valt. De ooit zo dominante, streng gereformeerde SGP moet nu de rechts-populistische, seculiere PVV voor zich dulden. Er is veel verbazing op de markt in het dorp over de uitslag.

Gea van der Vegt (78) stemde ooit ChristenUnie, maar heeft nu voor Wilders gekozen. Waarom? “Al die buitenlanders. Daar is Wilders tegen. Het is genoeg. Hier heb je een straat met zeven nationaliteiten. In Zwartsluis!”, legt ze uit in Trouw.

'De donkere mensen'

Ze heeft niet op alle buitenlanders wat tegen, maar wel op 'de donkere mensen'. “En de mensen die zich hier niet willen aanpassen. En de gelukszoekers. Ze krijgen huizen terwijl onze eigen jonge mensen geen woning kunnen vinden.” Voor ‘echte vluchtelingen, zoals de Oekraïners’, ligt het ‘heel anders’, die blijven welkom.

Predikant heeft kater

De jonge Nederlands gereformeerde predikant Arjo Riemer kan de politieke aardverschuiving in het gelovige dorp moeilijk begrijpen. “Ik heb er een beetje een kater van.”

Wat zegt dit over naastenliefde?

Gaat hij er wat over zeggen, zondag? “Ik houd politiek en kansel graag gescheiden. Maar ik ga vast in een preek nog eens vragen of ons land egoïstischer is geworden, populistischer. Wat zegt het over onze naastenliefde als je stemt op iemand die.... hoe zeg je dat netjes?”

Een stem vóór traditie

De keus voor de PVV mag dan het traditionele stemgedrag hebben doorkruist, het is ook een stem vóór traditie. “De normen en waarden waar ik mee ben opgegroeid, daar komt Wilders voor op”, zegt Van der Vegt. Ze wijst door het raam naar de winderige kade. “Daar komt Sinterklaas aan. Met half-witte en half-zwarte pieten. Wilders wil de echte Zwarte Piet terug. Dat vind ik heel goed.”