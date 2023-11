Omtzigt hekelt VVD én PvdA om niet meeregeren: “Waar zijn ze nou precies mee bezig?”

Zowel de PvdA als de VVD zou in ieder geval in gesprek moeten gaan met de PVV, vindt NSC-leider Pieter Omtzigt. "Ik vind het heel merkwaardig", begint hij in De Volkskrant.

"De VVD heeft in de verkiezingscampagne gewoon aangegeven dat ze met Wilders willen regeren. En vlak na de verkiezingen zeggen ze ineens dat ze dat niet meer willen. En dat zeggen ze ook nog eens vóórdat de verkenningsfase überhaupt is gestart."

"Het argument dat ze gebruiken vind ik ook bijzonder. Toen de VVD tijdens de verkiezingscampagne een zetel of 27 peilde, had de partij de aspiratie om de premier te leveren. Nu hebben ze drie zetels minder gehaald en doen ze alsof dat een reden is om in z’n geheel niet meer mee te doen. Dat is wel een bijzondere move."

"Bovendien liet de VVD het kabinet vallen vanwege migratie, omdat het ze daarover totaal niet eens konden worden met linkse partijen. En nu krijgen ze de kans om daar met Wilders en anderen over te praten en dan gaan ze dat niet doen. Terwijl er meerdere oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Dus ja, waar zijn ze nou precies mee bezig?"

Lastige formatie

Maar ook de PvdA zou de deur niet direct dicht moeten gooien. "Politici worden uiteindelijk gekozen om het land te besturen. Er rust dus een grote verantwoordelijkheid op hun schouders om dat voor elkaar te krijgen. Zeker als je nu naar het politieke landschap kijkt, zullen partijen met veel stemmen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Als ik dan zie dat eigenlijk zowel de tweede als de derde partij van Nederland allebei onmiddellijk zeggen wat ze niet willen en weglaten wat ze wél willen, ja, dan wordt het een lastige formatie."

"Kijk, als je twee zetels hebt, kun je nog zeggen: Nou, weet je, het is aan iemand anders vandaag. Maar als je er 20 of 24 hebt, is het goed om wel in gesprek te gaan."