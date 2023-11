Hoelang nog? Yesilgöz wankelt

De VVD is geen aardige partij. Wie niet levert (macht, zetels) moet weg. En daarom is binnen een week na de verloren discussie over de positie van de leider van de VVD. Na een verloren verkiezing, een weinig inhoudelijke VVD-campagne en gezwabber over de samenwerking met de PVV, maakt de tot voor kort oppermachtige VVD een onzekere indruk en lijkt het contact met de achterban verder uit zicht te raken. In de hogere partij-regionen wordt dan ook erkend dat de koers beter uitgelegd moet worden.En uiteraard wordt de aanval geopend vanuit partijkrant De Telegraaf.

Volgens Telegraaf-commentator Wouter de Winther heeft Yesilgöz gefaald. Volgens hem loopt ze ook teveel aan de leiband van de linkervleugel van de partij, terwijl leden en kiezers van de VVD rechtsaf willen. De Winther: "In de VVD wordt gefluisterd dat Yesilgöz zich veel te veel laat leiden door vrouwtjesmakers om haar heen, die zijn geërfd uit de boedel van Rutte. Gewezen wordt naar Sophie Hermans, die ondanks een teleurstellend fractieleiderschap tot verrassing van de achterban beloond werd met plek twee op de kandidatenlijst."

Haar krediet is (bijna) op. "Hoe dan ook, het zullen niet de adviseurs zijn die worden afgerekend op de afslag die de VVD onder Yesilgöz neemt. Als de formatie mislukt en er nieuwe verkiezingen moeten komen, zal de VVD-kiezer het nog lang niet vergeten zijn, laat staan dat het haar vergeven zal worden."