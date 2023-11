Tweederde van alle kiezers wil coalitie PVV-VVD-NSC-BBB

Bestuursleden, Kamerleden en andere partijbonzen van de VVD en de NSC zijn druk in conclaaf over de vraag of hun partijen wel of niet mee moeten doen met de PVV en de BBB in een populistisch rechts kabinet. Maar de kiezers die hen groot hebben gemaakt zijn eenduidig in hun keuze.

Uit een peiling van het rtl nieuwspanel blijkt logischerwijs dat 96 procent van de PVV-kiezers kiest voor een ruime meerderheidscoalitie van PVV-VVD-NSC-BBB. Ook 94 procent van de BBB-kiezers is die mening toegedaan. Interessant is dat 86 procent van de VVD-kiezers en zelfs 80 procent van de NSC-kiezers dit radicaal rechtse kabinet steunen.

Gijs Rademakers liet het overzicht zien bij NPO-programma Kiespijn en vermeldde erbij dat het draagvlak voor deze coalitie ook onder de gehele groep kiezers groot is. Bijna twee derde van alle kiezers (65 procent) heeft wel oren naar deze samenwerking.

PVV-leider Geert Wilders staat te popelen om premier te worden en twittert 'Glashelder' bij een foto van de volksraadpleging: