Ongemakkelijke ontmoeting Plasterk en Wilders: ‘Mooie kamer, mooie stoel; daar zitten we dan’

De nieuwe verkenner Ronald Plasterk heeft vanochtend Geert Wilders als eerste over de vloer gehad om de coalitie-onderhandelingen vlot te trekken. De PVV-leider wil samen met de BBB, VVD en NSC in het kabinet. Kijk naar de extreem ongemakkelijke beelden die vanmiddag in het NOS Journaal zijn uitgezonden.

Lucky TV is er niks bij. De mooie kamer en het feit dat dit het eerste verkenningsgesprek is, worden uitgebreid benoemd. Hierna is er bij de beide heren aandacht voor de mooie stoelen die in het vertrek aanwezig zijn.

“Daar zitten we dan, wie had dat verwacht. Ja, echt!”, roepen Wilders en Plasterk in koor.