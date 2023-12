Dat kabinet Wilders-1? Dat komt er niet.

Geert Wilders is er nooit geheimzinnig over geweest: haat tegen de Islam is wat hem en dus zijn partij drijft. Hij wil dat de islam uit Nederland verdwijnt en voor een buitenlands medium zei hij ooit dat miljoenen Moslims uit Europa moeten worden verdreven.

Waar Wilders ook al jaren vol van is: Europa heeft veel te veel te zeggen in Nederland. Om 'de Nederlander weer op 1 te krijgen' moet er veel minder EU komen, waarbij een Nexit niet is uitgesloten.

Deze centrale punten uit zijn gedachtegoed moet Geert Wilders verloochenen voordat NSC, de partij van Pieter Omtzigt, wil overwegen toe te treden tot een kabinet met de PVV.

Na beraad met zijn fractie zegt NSC ‘een harde grens’ te trekken in de discussie over omstreden punten uit het verkiezingsprogramma van de PVV. Er is weinig vertrouwen in de mildere toon van Wilders. Dat de PVV standpunten in de ijskast heeft gezet, blijft een wankel geheel in de ogen van Omtzigt en zijn fractie.

“Hoe zeker kunnen we ervan zijn dat Kamerleden en eventuele bewindspersonen zich (...) zullen houden aan de Grondwet?”