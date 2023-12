Israël: raket uit Gazastrook onderschept

In de vroege ochtend van vrijdag heeft Israël een raket uit de Gazastrook onderschept. Dat maakten de strijdkrachten van het land bekend. De melding kwam kort nadat er berichten waren dat het luchtalarm bij de grens tussen Gaza en Israël was afgegaan. Hamas heeft nog niet op het voorval gereageerd.

Aan Hamas gelieerde media melden dat er in Gaza explosies en geweervuur zijn gehoord.

Of dit alles gevolgen heeft voor het staakt-het-vuren is nog niet bekend. Israël en Hamas onderhandelen over een voortzetting hiervan. Het bestand loopt af om 06.00 uur vanochtend Nederlandse tijd.