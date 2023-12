Van PVV-stemmers hoeven de moslims niet weg

PVV-stemmers verwachten dat hun partij water bij de wijn zal doen om te gaan regeren. De achterban van Wilders lijkt daarbij zelf namelijk ook niet achter de meest radicale standpunten van de partij te staan, die nu nog een breekpunt vormen voor onder meer NSC. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim duizend PVV-stemmers in het Hart van Nederland-panel, uitgevoerd op 29 en 30 november.

Het 'terugdringen van de islam' is al lang niet meer de belangrijkste reden waarom mensen op de PVV stemmen. Sterker nog, als gekeken wordt naar de standpunten die door verschillende politieke partijen als antirechtsstatelijk worden gezien zijn maar weinig mensen daar voorstander van. Zo zegt slechts 22 procent van de PVV-stemmers de Koran te willen verbieden, en wil 32 procent moskeeën sluiten.

Dit toont aan dat de gemiddelde PVV-stemmer het naar verwachting niet erg zal vinden als afstand wordt genomen van de meer radicale standpunten. Het grootste deel van de achterban verwacht ook niet dat de partij op deze punten voet bij stuk zal houden in de coalitieonderhandelingen. Slechts 24 procent van de PVV-stemmers denkt dat Wilders inderdaad de poot stijf zal houden op een of meerdere omstreden standpunten, maar 70 procent heeft zich er al mee verzoend dat de partij water bij de wijn zal doen op al deze punten. Slechts 6 procent gaat er nu vanuit dat de partij helemaal niet in het kabinet zal komen.