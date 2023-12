De kans op een kabinet met de PVV was nooit groot, maar Wilders maakt die kans steeds kleiner

Geert Wilders lijkt een beetje in de war. Hij zegt live tegen iedere passerende journalist of fractievoorzitter dat hij ontzettend redelijk is geworden. Alle meningen die hij de afgelopen 17 jaar had die strijdig zijn met de Nederlandse grondwet staan in de ijskast. Moeten we niet serieus meer nemen.

Maar zodra hij een toetsenbord in zicht krijgt is Wilders weer zichzelf. Probeert hij live Pieter Omzigt nog te overtuigen van de redelijkheid van de PVV, op twitter vergelijkt hij Omtzigt met een 'Roomse gluipkop' en onthult hij - heel ongebruikelijk - dat Omtzigt en hij afgelopen maandag een uur gepraat hebben.

Vooral dat laatste zal de formatie bemoeilijken. De vorming van een kabinet kan niet zonder vertrouwelijk overleg. Maar niemand zal zich aan vertrouwelijk overleg met Wilders wagen als hij je vertrouwen ieder moment kan beschamen.

De steun die Wilders dinsdag ter plaatse betuigde aan boze burgers in Kijkduin die de opvang van vluchtelingen proberen tegen te houden heeft ook niet geholpen.

De kans op een kabinet met de PVV was nooit heel groot, maar Wilders maakt die kans iedere dag kleiner.