Europa is niet voorbereid op een oorlog met Rusland en dreigt te worden "weggevaagd" in een conflict, net zoals het Heilige Roomse Rijk werd opgesplitst door Napoleon, heeft de vooraanstaande militaire historicus van Duitsland gewaarschuwd.

Op een defensieconferentie op hoog niveau in Berlijn suggereerden verschillende Duitse generaals ook dat de NAVO misschien niet in staat zou zijn om de "eerste slag" te winnen in een defensieve oorlog op de oostflank, omdat het moeite zou hebben om voldoende troepen en uitrusting snel genoeg naar de frontlinie te sturen.

Sönke Neitzel, hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit van Potsdam en de toonaangevende academische autoriteit op het gebied van de moderne Duitse strijdkrachten, beschreef de logistiek als een "nachtmerrie" en zei dat het minstens 15 jaar kon duren voordat Duitsland klaar was voor oorlog. Als de Russen voor die tijd aanvallen loopt dat volgens hem slecht af.

Hij wees erop dat het aantal troepen is gedaald en ten minste 30.000 achter de 203.000 beoogde sterkte ligt, terwijl Duitsland nog eens 60.000 reservisten nodig heeft en er maar 34.000 heeft.

“We hebben meer geld nodig. We hebben meer personeel nodig. En er zijn grenzen in de politiek," vertelde Neitzel aan de Berlijnse veiligheidsconferentie.