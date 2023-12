De VVD en Yeşilgöz hebben nu drie vleugels. Dat loop fout af

Toen het kabinet viel zag het er mooi uit voor Dilan Yeşilgöz: ze was de opvolger van Mark Rutte, de VVD stond bovenaan in de peiling en Dilan werd dus premier, verwachtte de VVD.

Hoe anders liep het af. De VVD werd in omvang de derde partij. Ze wordt (nu) geen premier en binnen haar partij is het ruzie. Vandaag geeft de VVD veel geld uit om in alle landelijke kranten het partijstandpunt nog eens uit te leggen. Maar dat zal niet voorkomen dat er binnen de partij nu drie vleugels zijn.

Er is een vleugel die achter Yeşilgöz staat: de VVD moet proberen een kabinet onder leiding van de PVV mogelijk te maken, zonder zelf ministers te leveren aan dat kabinet.

Er is een vleugel die dat te voorzichtig vindt: er kan een kabinet Wilders komen waar de rechtse kiezer zijn vingers bij aflikt, dus moedig voorwaarts.

En er is een derde vleugel, die langzaam wat luidruchtiger wordt. Die vindt iedere samenwerking met Wilders en de PVV ongewenst. De PVV is geen democratische partij en heeft extreme standpunten die slecht zijn voor Nederland. Aan zo'n partij moet de VVD geen enkele steun geven. Oud-partijleider Van Aartsen maakt zich dit weekeind in NRC tot spreekbuis van die stroming. "Ga niet onderhandelen met de PVV. Kom op voor de vrije democratische samenleving die we hebben gecreëerd. Daar hebben wij als liberalen tweehonderd jaar voor gestreden. En een partij die dat ten gronde verwerpt, daar kun je niet mee samenwerken. En je kunt dus óók niet het pad op gaan, en daar verschil ik van mening met Yesilgöz, dat je gaat praten, of onderhandelen zoals zij het zelf al noemt. Dan ben je al een heel eind op de glijdende schaal."

De VVD staat er nu voor zoals het CDA in 2010 aan de vooravond van het kabinet Rutte-1. De meerderheid van de CDA-achterban wilde samenwerken met Wilders, een grote meerderheid wilde dat niet. De meerderheid kreeg zijn zin. In zetels: in 2006 haalde Balkenende - de Rutte van het CDA - nog 41 zetels. In 2010 waren dat er nog 21, na de samenwerking met de PVV waren er nog 13 van over.

De VVD haalde in 2017 41 zetels, nu 25. De kans is groot dat het aantal zal dalen door de PVV-problemen.