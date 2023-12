IS roept op tot antisemitische aanslagen in Europa

In de nasleep van het conflict in het Midden-Oosten heeft de terroristische organisatie islamitische Staat (IS) opgeroepen tot nieuwe aanslagen in Europa. Eind oktober publiceerde het aan IS gelieerde mediakanaal Talai al-Ansar volgens informatie van “Spiegel” een video die vergezeld ging van een audioboodschap van een IS-woordvoerder die jaren geleden werd vermoord.

Het roept moslims in “Europa, het ongelovige Westen en overal” op om “kruisvaarders” aan te vallen met bommen, geweren, messen, auto’s, stenen of stoten en trappen. De propagandavideo eindigt met het onderschrift “Oh, jullie mensen van Jeruzalem, terroriseer de Joden.”

Ook het propagandablad ‘Voice of Khorasan’, dat wordt toegeschreven aan de Afghaanse tak van IS, riep op tot antisemitische moorden. “De Joodse apen en varkens verdienden werkelijk de dodelijke en plotselinge klap van het zwaard”, zegt de tirade. Iedereen die Palestina wil bevrijden, moet zich bij IS aansluiten.