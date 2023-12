Grote electorale schommelingen: Kiezers rennen weg bij VVD en vallen bij Wilders in de schoot

VVD-kiezers zijn absoluut niet te spreken over de opstelling van Yesilgöz tijdens de eerste fase van de kabinetsformatie. De liberale volkspartij daalt in een nieuwe peiling van peil.nl maar liefst 8 zetels naar een totaal van 16. De PVV (+5) stijgt naar 42 virtuele zetels, een evenaring van het peilingsrecord uit januari 2016.

Het formatieproces lijkt al na tien dagen moervast te zitten, en dat gaat tot op heden vooral ten koste van de VVD. Pvda/GroenLinks daalt ook 3 zetels (naar 22), NSC verliest 1 zetel (19), terwijl BBB (+3) en D66 (+2), CDA (+1) en Volt (+1) juist populairder zijn geworden.

Bijna de helft van de ondervraagden (48%) denkt dat er in 2024 nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zullen zijn. Onder D66- en PvdA/GL-kiezers is dit 60 procent, terwijl 40 procent van de PVV- en BBB-achterban deze mening is toegedaan.

Ondertussen vindt een grote meerderheid van de rechtse kiezers het acceptabel als Geert Wilders premier wordt in een kabinet waaraan hun partij deelneemt. Bij PVV-stemmers (93%) en BBB (92%) gaat de champagne open, terwijl ook in het NSC-kamp (67%) en bij de VVD-achterban (68%) meer dan twee derde Wilders als premier een prima idee lijkt. 58 procent van alle stemmers vindt Wilders in het Torentje acceptabel als hun partij meeregeert.