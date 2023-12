Russische schepen bespioneren Nederlandse kust

Russische spionageschepen hielden zich de afgelopen maanden stilletjes op voor onze kust, in de buurt van datakabels, windmolenparken en gasleidingen. Dat blijkt uit onderzoek van KRO-NCRV's Pointer, Marineschepen.nl en de Deense publieke omroep DR. Er zijn aanwijzingen dat de Russen onderwaterdrones inzetten voor spionage en sabotage.

"Ik vind het heel ernstig", reageert VVD-Europarlementariër Bart Groothuis. Hij maakt zich grote zorgen over de Russische aanwezigheid in de Noordzee. "Ze liggen er niet om een Nobelprijs in wetenschappelijke zin te winnen, maar meer om te kijken hoe ze het mogelijk kunnen saboteren. Of zich anderszins op termijn kunnen prepositioneren om op hun moment van keuze de boel te saboteren."

Pointer heeft de afgelopen maanden samen met Marineschepen.nl en de Deense publieke omroep DR onderzoek gedaan naar de activiteiten van Russische spionageschepen. De journalisten analyseerden scheepsdata en satellietbeelden, spraken met bronnen binnen de inlichtingendiensten en marine, en interviewden deskundigen over het onderwerp. Daaruit wordt één beeld duidelijk: Nederland heeft geen goed antwoord op de dreiging van spionage en sabotage op de Noordzee.